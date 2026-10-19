В Сингапуре в течение следующих трёх лет студентам предложат около 3000 стажировок продолжительностью от 10 до 12 месяцев. Программа рассчитана на студентов Института технического образования, политехнических учебных заведений и автономных университетов, обучающихся по направлению информационных и цифровых технологий.

Как сообщает Channel NewsAsia, стажировки являются частью расширенных инициатив Bridge2Tech в рамках TIP Alliance+ Управления развития инфокоммуникационных медиа Сингапура (IMDA). Годичные стажировки для соответствующих критериям студентов Института технического образования и политехнических учебных заведений предлагаются с 2022 года, а теперь программу распространили и на автономные университеты.

Стажировки в рамках обучения

Стажировки интегрируют в учебные программы студентов. Их будут совместно разрабатывать образовательные учреждения и работодатели, а IMDA предоставит финансовую поддержку для поощрения компаний к участию. Участники будут работать над содержательными проектами, учиться у опытных коллег и развивать профессиональное суждение в реальных условиях работы.

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Старший государственный министр цифрового развития и информации Тан Киат Хау, объявляя инициативу 19 октября на мероприятии TechConnect Сингапурского компьютерного общества, заявил, что из-за изменений, вызванных искусственным интеллектом, необходимы новые пути перехода от образования к трудоустройству. По его словам, работодатели всё чаще ищут новых сотрудников, которые могут вносить вклад в работу с самого начала.

Поддержка сертификаций

Тан отметил, что ИИ уже помогает выполнять задачи, на которых младшие инженеры ранее получали опыт: писать более простые программы, отлаживать код, тестировать приложения и поддерживать системы. В то же время, подчеркнул он, работодателям по-прежнему нужны опытные инженеры.

Помимо стажировок, студенты смогут получить от IMDA финансирование до 90% стоимости одобренных курсов и сертификаций в сферах ИИ, облачных технологий и кибербезопасности с учётом установленных лимитов. В ноябре также откроется приём заявок на программу Government Tech Domain Pathway, которая должна подготовить студентов к технологической работе в государственном секторе и компаниях, создающих цифровые решения для государственных учреждений. Более 200 работодателей уже поддержали основанный на навыках подход к найму в рамках TIP Alliance+.

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