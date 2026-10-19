未来三年，新加坡将为学生提供约3000个为期10至12个月的实习岗位。该计划面向就读信息与数字技术专业的技术教育学院、理工学院和自治大学学生。

据Channel NewsAsia报道，这些实习是新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）TIP Alliance+框架下扩展后的Bridge2Tech倡议的一部分。自2022年以来，符合条件的技术教育学院和理工学院学生可获得为期一年的实习机会，如今该计划也扩大至自治大学。

纳入学习课程的实习

实习将被纳入学生的课程体系。教育机构和雇主将共同设计实习内容，IMDA则将提供财政支持，以鼓励企业参与。参与者将参与有意义的项目，向经验丰富的同事学习，并在真实工作环境中培养专业判断能力。

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数字发展和新闻部高级政务部长Tan Kiat How于10月19日在新加坡计算机学会举办的TechConnect活动上宣布这项倡议时表示，人工智能带来的变化需要建立从教育迈向就业的新路径。他说，雇主越来越寻求能够从一开始就为工作作出贡献的新员工。

认证支持

Tan指出，人工智能已经在协助完成初级工程师过去借此积累经验的任务，包括编写较简单的程序、调试代码、测试应用程序和维护系统。同时，他强调，雇主仍然需要经验丰富的工程师。

除实习外，学生还可获得IMDA资助，支付经批准的人工智能、云技术和网络安全课程及认证费用的最多90%，但须遵守既定限额。政府科技领域路径计划也将于11月开放申请，该计划旨在帮助学生为在公共部门以及为政府机构开发数字解决方案的公司从事技术工作做好准备。已有超过200家雇主在TIP Alliance+框架下支持以技能为基础的招聘方式。

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