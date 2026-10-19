Netanjahu oświadczył, że Izrael jest gotowy uderzyć w swoich wrogów — The Hindu
Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że kraj jest gotowy w każdej chwili uderzyć w swoich wrogów. Powiedział to 19 października w nagraniu wideo z nienazwanej bazy.
Oświadczenie z bazy
Netanjahu poinformował, że rozmawiał z dowódcą bazy i zobaczył gotowość, determinację oraz zdolność Izraela do uderzania w wrogów, gdy będzie to konieczne.
„Mówię naszym wrogom: nie wystawiajcie nas na próbę — otrzymacie silniejsze ciosy niż te, których doznaliście dotychczas” — oświadczył izraelski premier w nagraniu.
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Kontekst oświadczenia
Netanjahu oświadczył również, że Izrael jest zdecydowany się bronić. Jego słowa padły osiem dni przed napiętymi wyborami w kraju i po wcześniejszych ostrzeżeniach premiera skierowanych do Iranu.
O oświadczeniu izraelskiego premiera informuje The Hindu, powołując się na AFP.