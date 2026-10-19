Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова в любой момент нанести удары по своим врагам. Об этом он сказал 19 октября в видеообращении с неназванной базы.

Заявление с базы

Нетаньяху сообщил, что поговорил с командиром базы и увидел готовность, решимость и способность Израиля наносить удары по врагам, когда это потребуется.

«Я говорю нашим врагам: не испытывайте нас — вы получите более сильные удары, чем те, которые вы испытали до сих пор», — заявил израильский премьер в видео.

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Контекст заявления

Нетаньяху также заявил, что Израиль намерен защищать себя. Его слова прозвучали за восемь дней до напряженных выборов в стране и после предыдущих предостережений премьера в адрес Ирана.

О заявлении израильского премьера сообщает The Hindu со ссылкой на AFP.

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