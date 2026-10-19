We Francji podczas masowych protestów przeciwko pogarszaniu się usług publicznych zatrzymano ponad 2400 osób. Według władz obrażeń doznało niemal 1000 funkcjonariuszy, a jeden uczestnik demonstracji zmarł po zatrzymaniu krążenia w Paryżu. Jak podaje The Independent, w sobotę na ulice całego kraju wyszło około 550 tys. osób, w tym 110 tys. w Paryżu.

Starcia we Francji i we Włoszech

Organizatorzy francuskich akcji oceniali liczbę uczestników na około 800 tys. Większość protestów przebiegała pokojowo, jednak poszczególne grupy atakowały budynki publiczne, rabowały luksusowe sklepy i supermarkety, a także atakowały policjantów i pojazdy służbowe. W Paryżu funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, a protestujący podpalali sterty rowerów. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do zachowania spokoju.

W Mediolanie policja starła się w niedzielę z uczestnikami protestu przeciwko wysokim kosztom życia i pogarszaniu się usług publicznych. Kilkaset osób w kapturach, według źródeł Reutersa, wybijało witryny i podpalało kosze na śmieci w pobliżu Piazza del Duomo. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, a ponad 60 osób zatrzymano do sprawdzenia. Po sobotnich starciach w kilku miastach północnych Włoch aresztowano 28 protestujących. Premier Giorgia Meloni potępiła przemoc i zapowiedziała posiedzenie rządu w sprawie sytuacji.

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Mieszkania i koszty w Hiszpanii oraz Portugalii

W Portugalii dziesiątki tysięcy osób przemaszerowały przez centrum Lizbony, protestując przeciwko rosnącym kosztom życia i kryzysowi mieszkaniowemu. Największy związek zawodowy w kraju, CGTP, który zwołał demonstrację, oświadczył, że na jednej z głównych alei stolicy zebrało się wiele dziesiątek tysięcy osób. Uczestnicy akcji wskazują, że niskie płace nie nadążają za kosztami mieszkań i rosnącymi kosztami życia. Inflacja w Portugalii wyniosła we wrześniu 3,6%, a ceny paliw wzrosły w ciągu roku o 15%.

W Hiszpanii protesty nasiliły się po eksmisji 87-letniej Maríi del Carmen Abascal z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała przez 70 lat. Po zakupie nieruchomości przez firmę inwestycyjną Urbagestion firma próbowała podnieść jej czynsz o 230%. Kobieta zmarła na początku października, dwa tygodnie po eksmisji. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez w ubiegłym miesiącu ogłosił przedterminowe wybory powszechne na 29 listopada, po tym jak parlament odrzucił rządowe propozycje dotyczące kryzysu mieszkaniowego.

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