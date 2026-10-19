法国抗议活动中逾2400人被拘留——《独立报》

法国在反对公共服务恶化的大规模抗议活动中拘留了逾2400人。根据官方数据，近1000名执法人员受伤，一名示威者在巴黎心脏骤停后死亡。据《独立报》报道，周六约有55万人走上全国街头，其中11万人在巴黎。

法国和意大利的冲突

法国活动组织者估计，参与者人数约为80万。大多数抗议活动和平进行，但个别团体袭击公共建筑、抢劫高档商店和超市，并攻击警察和公务车辆。在巴黎，执法人员使用了催泪瓦斯，抗议者则点燃了成堆的自行车。法国总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁保持冷静。

周日，米兰警方与反对高生活成本和公共服务衰退的抗议活动参与者发生冲突。根据路透社消息人士的说法，数百名戴兜帽的人在大教堂广场附近砸毁橱窗并点燃垃圾桶。警方使用了高压水炮和催泪瓦斯，逾60人被拘留接受核查。周六意大利北部多个城市发生冲突后，28名抗议者被逮捕。总理焦尔贾·梅洛尼谴责暴力，并宣布将就局势召开政府会议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

西班牙和葡萄牙的住房与开支

在葡萄牙，数以万计的人穿过里斯本市中心游行，抗议生活成本上涨和住房危机。发起示威的该国最大工会CGTP表示，首都一条主要大道上聚集了数万名民众。活动参与者指出，低工资跟不上住房开支和不断上涨的生活成本。葡萄牙9月份通胀率为3.6%，燃料价格同比上涨15%。

在西班牙，87岁的玛丽亚·德尔·卡门·阿瓦斯卡尔被从她在马德里居住了70年的公寓中驱逐后，抗议活动加剧。这处房产被投资公司Urbagestion购得后，该公司试图将她的租金提高230%。该女子在被驱逐两周后于10月初去世。西班牙首相佩德罗·桑切斯上个月宣布于11月29日举行提前大选，此前议会否决了政府有关住房危机的提案。

关注我们在