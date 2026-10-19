Во Франции на протестах задержали более 2400 человек — The Independent

Во Франции во время массовых протестов против ухудшения государственных услуг задержали более 2400 человек. По данным властей, почти 1000 правоохранителей получили травмы, а один участник демонстрации умер после остановки сердца в Париже. Как сообщает The Independent, в субботу на улицы страны вышли около 550 тысяч человек, в том числе 110 тысяч — в Париже.

Столкновения во Франции и Италии

Организаторы французских акций оценивали число участников примерно в 800 тысяч. Большинство протестов проходили мирно, однако отдельные группы нападали на общественные здания, грабили элитные магазины и супермаркеты, а также атаковали полицейских и служебные автомобили. В Париже правоохранители применили слезоточивый газ, а протестующие поджигали груды велосипедов. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к спокойствию.

В Милане полиция в воскресенье столкнулась с участниками акции против высокой стоимости жизни и упадка государственных услуг. Несколько сотен людей в капюшонах, по данным источников Reuters, разбивали витрины и поджигали мусорные баки неподалеку от площади Пьяцца-дель-Дуомо. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, более 60 человек задержали для проверки. После столкновений в нескольких городах севера Италии в субботу арестовали 28 протестующих. Премьер-министр Джорджа Мелони осудила насилие и объявила о правительственном совещании по ситуации.

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Жилье и расходы в Испании и Португалии

В Португалии десятки тысяч людей прошли маршем по центру Лиссабона, протестуя против роста стоимости жизни и жилищного кризиса. Крупнейший профсоюз страны CGTP, созвавший демонстрацию, заявил, что на одном из главных проспектов столицы собрались многие десятки тысяч человек. Участники акции отмечают, что низкие зарплаты не успевают за расходами на жилье и ростом стоимости жизни. Инфляция в Португалии в сентябре составила 3,6%, а цены на топливо за год выросли на 15%.

В Испании протестные акции усилились после выселения 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, где она прожила 70 лет. После покупки недвижимости инвестиционной компанией Urbagestion компания пыталась повысить ей арендную плату на 230%. Женщина умерла в начале октября, через две недели после выселения. Премьер-министр Испании Педро Санчес в прошлом месяце объявил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября после того, как парламент отклонил предложения правительства по жилищному кризису.

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