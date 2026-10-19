Tankowiec Sled, który transportuje rosyjską ropę do Danii, zatrzymał się w nocy na Morzu Bałtyckim i, według doniesień niemieckich mediów, wszedł na mieliznę. Później wiatr zniósł statek od niemieckiego wybrzeża w kierunku Danii. W poniedziałek rano tankowiec wznowił ruch i kieruje się do portu w Skagen, informuje Interia.

Problemy z układem napędowym

Sled należy do greckiej firmy żeglugowej i pływa pod banderą Bahamów. Statek transportuje ropę z rosyjskiego portu Primorsk do duńskiego Skagen. W niedzielę wieczorem tankowiec płynął na zachód z rejonu wyspy Bornholm.

Około 01:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek statek, według niemieckich mediów, miał problemy z układem napędowym. Znacznie zmniejszył prędkość, całkowicie się zatrzymał i wszedł na mieliznę. Następnie wiatr zniósł tankowiec w stronę Danii, gdzie rzucił kotwicę około pół mili morskiej od duńskich wód terytorialnych.

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Monitorowanie sytuacji

Z niemieckiego portu Mukran na wyspie Rugia do tankowca skierowano holownik ratowniczy VB Bremen Fighter. Operację koordynowała duńska marynarka wojenna, która informowała o kontrolowaniu sytuacji i łączności radiowej ze statkiem.

Według publikacji w pobliżu Sled znajdował się także rosyjski okręt desantowy „Aleksandr Szabalin” marynarki wojennej państwa-agresora. Niemiecka policja, która również monitorowała sytuację, potwierdziła wznowienie rejsu. Według MarineTraffic tankowiec znajdował się na wschód od duńskiej wyspy Langeland i płynął na północ.

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