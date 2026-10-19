载有俄罗斯石油前往丹麦的Sled油轮夜间在波罗的海停下，并据德国媒体报道搁浅。随后，风将该船从德国海岸吹向丹麦方向。周一早晨，这艘油轮恢复航行，正驶往斯卡恩港，Interia报道。

推进系统出现问题

Sled属于一家希腊航运公司，悬挂巴哈马国旗。该船正将石油从俄罗斯普里莫尔斯克港运往丹麦斯卡恩。周日晚间，这艘油轮从博恩霍尔姆岛附近海域向西航行。

据德国媒体消息，周日至周一凌晨约01:30，该船的推进系统出现问题。它大幅降速，完全停下并搁浅。此后，风将油轮吹向丹麦方向，船只在距离丹麦领海约半海里处抛锚。

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局势监测

德国吕根岛穆克兰港派出应急拖船VB Bremen Fighter前往该油轮。此次行动由丹麦海军协调，丹麦海军表示正在监控局势，并与该船保持无线电联系。

据该媒体报道，俄罗斯侵略国海军登陆舰“亚历山大·沙巴林”号也位于Sled附近。同样监控局势的德国警方确认，该船已恢复航行。据MarineTraffic数据，这艘油轮位于丹麦朗厄兰岛以东，正向北航行。

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