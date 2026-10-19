Танкер Sled, перевозящий российскую нефть в Данию, ночью остановился в Балтийском море и, по сообщениям немецких СМИ, сел на мель. Позже ветер отнес судно от немецкого побережья в направлении Дании. В понедельник утром танкер возобновил движение и направляется в порт Скаген, сообщает Interia.

Проблемы с двигательной установкой

Sled принадлежит греческой судоходной компании и ходит под флагом Багамских Островов. Судно перевозит нефть из российского порта Приморск в датский Скаген. В воскресенье вечером танкер двигался на запад от района острова Борнхольм.

Около 01:30 в ночь с воскресенья на понедельник у судна, по данным немецких СМИ, возникли проблемы с двигательной установкой. Оно существенно снизило скорость, полностью остановилось и село на мель. После этого ветер отнес танкер в сторону Дании, где он бросил якорь примерно в половине морской мили от датских территориальных вод.

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Мониторинг ситуации

Из немецкого порта Мукран на острове Рюген к танкеру направили аварийный буксир VB Bremen Fighter. Операцию координировали ВМС Дании, которые сообщали о контроле ситуации и радиосвязи с судном.

По данным издания, возле Sled также находился российский десантный корабль «Александр Шабалин» ВМС государства-агрессора. Немецкая полиция, также следившая за ситуацией, подтвердила возобновление рейса. По данным MarineTraffic, танкер находился к востоку от датского острова Лангеланн и двигался на север.

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