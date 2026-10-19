Правительство Японии и правящая Либерально-демократическая партия активизируют работу по улучшению условий службы и социальных гарантий для персонала Сил самообороны на фоне нехватки кадров. Власти планируют пересмотреть систему оплаты труда, расширить поддержку военнослужащих после завершения службы и более четко отразить намерение улучшать условия в трех ключевых документах по национальной безопасности и обороне, которые должны обновить в конце года.

Как сообщает The Japan Times, японские чиновники и представители ЛДП опасаются, что дефицит личного состава может осложнить укрепление оборонных возможностей страны. Набор новых военнослужащих становится все более трудным на фоне снижения рождаемости.

Незаполненные должности

По состоянию на конец марта в Силах самообороны Японии служил 217 701 человек при штатной численности 247 154. Таким образом, были укомплектованы 88,1% предусмотренных должностей, свидетельствуют данные Министерства обороны. По оценке ведомства, если нынешняя тенденция сохранится, численность персонала сократится до 180 тысяч в 2035 финансовом году и до 130 тысяч — в 2045-м.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Высокопоставленный офицер Сухопутных сил самообороны заявил, что кадровый дефицит увеличивает нагрузку на каждого военнослужащего и может ослабить организацию. Многие военные уходят со службы в возрасте около 55 лет, поскольку для поддержания боеспособных сил предусмотрен относительно ранний выход в отставку.

Поддержка после службы

Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что правительство должно не только улучшить условия для тех, кто сейчас служит, но и создать среду, в которой бывшие военные и их семьи могли бы гордиться своей жизнью. Министр обороны Синдзиро Коидзуми продвигает создание в 2027 финансовом году нового государственного органа, окончательное название которого еще не определено. Он должен помогать бывшим военнослужащим и их семьям, в частности с поиском работы.

Недавно созданная парламентская группа ЛДП, которую возглавил бывший министр обороны Ицунори Онодэра, также готовит предложения для правительства. Среди них — повышение возраста выхода в отставку. В Министерстве обороны одновременно считают, что для сохранения оборонных возможностей необходимо активнее применять технологии, в том числе беспилотные летательные аппараты, чтобы сократить потребность в персонале.

Читай нас в