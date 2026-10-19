W Wielkiej Brytanii Uber poinformował, że doprowadził do oddalenia dwóch powiązanych pozwów o łącznej wartości około 340 mln funtów. Złożyły je tysiące kierowców londyńskich czarnych taksówek oraz dwie byłe firmy przewozów na wynajem. Jak informuje Channel NewsAsia, wartość roszczeń szacowano również na około 453 mln dolarów amerykańskich.

Podstawy pozwów

Pozwy przeciwko serwisowi złożono w 2024 roku. Dotyczyły one sposobu, w jaki Uber uzyskał licencję na eksploatację pojazdów przewozu na wynajem w Londynie. Powodowie twierdzili, że firma przekazała Transport for London wprowadzające w błąd i niedokładne informacje.

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Stanowisko Ubera

Uber zaprzeczył tym zarzutom. Firma oświadczyła również, że pozwy zostały wniesione po upływie sześcioletniego terminu przedawnienia dla takich roszczeń, dlatego powinny zostać oddalone. Jednocześnie kopia orzeczenia Wysokiego Trybunału nie była dostępna w momencie publikacji materiału.

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