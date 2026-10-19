在圣保罗，巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦与右翼参议员弗拉维奥·博索纳罗在总统选举第二轮投票前一周举行了首次辩论。Channel NewsAsia 报道称，在激烈讨论中，两名候选人多次互称对方是骗子，指责对方腐败，并就公共安全和医疗保健展开争论。

相互指责

卢拉称其对手是骗子和匪徒，还用“民兵”一词形容他，暗示博索纳罗可能与里约热内卢的准军事组织有关联。弗拉维奥·博索纳罗回应称，卢拉应保持距离，因为他担心自己的钱包被偷。

卢拉还表示，他的对手比其父亲——前极右翼总统雅伊尔·博索纳罗——更糟糕。这名参议员回应说，巴西将让卢拉退休。这位近81岁、寻求第四个执政任期的总统多次敦促观众通过Google核实其对手的说法。

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开支与疫情

据该媒体报道，弗拉维奥·博索纳罗在第一轮投票中获得47%的选票，而卢拉获得45%。这名参议员批评总统在竞选期间进行所谓不审慎的社会支出，并提出生活成本和安全问题。卢拉询问对手是否计划效仿阿根廷总统哈维尔·米莱实施的严厉公共开支削减措施，但博索纳罗没有直接回答。

在讨论医疗保健时，博索纳罗承认，在其父亲担任总统期间，应对COVID-19疫情并非取得最佳成果的领域，并表达了悔意。据Channel NewsAsia报道，雅伊尔·博索纳罗在2022年选举失利后发动政变未遂，目前正以居家监禁方式服27年刑期。

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