W São Paulo prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva i prawicowy senator Flávio Bolsonaro odbyli pierwszą debatę na tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich. Podczas ostrej dyskusji kandydaci wielokrotnie nazywali się nawzajem kłamcami, oskarżali o korupcję i spierali się o bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę zdrowia, poinformowała Channel NewsAsia.

Wzajemne oskarżenia

Lula nazwał rywala kłamcą i bandytą, a także użył wobec niego słowa „milicjant”, sugerując możliwe związki Bolsonara z paramilitarnymi ugrupowaniami w Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro odpowiedział, że Lula powinien trzymać się na dystans, ponieważ obawia się kradzieży portfela.

Lula powiedział również, że jego przeciwnik jest gorszy od swojego ojca, byłego skrajnie prawicowego prezydenta Jaira Bolsonara. Senator odpowiedział, że Brazylia odeśle Lulę na emeryturę. Prezydent, który ma prawie 81 lat i ubiega się o czwartą kadencję, wielokrotnie wzywał widzów, by sprawdzali słowa jego rywala w Google.

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Wydatki i pandemia

Według stacji Flávio Bolsonaro zdobył w pierwszej turze 47% głosów, podczas gdy Lula — 45%. Senator krytykował prezydenta za rzekomo nierozważne wydatki socjalne podczas kampanii, a także poruszał kwestie kosztów życia i bezpieczeństwa. Lula pytał rywala o ewentualne plany naśladowania surowych cięć wydatków publicznych wprowadzonych przez prezydenta Argentyny Javiera Mileia, jednak Bolsonaro nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi.

Podczas dyskusji o ochronie zdrowia Bolsonaro przyznał, że reakcja na pandemię COVID-19 nie była obszarem z najlepszymi wynikami za prezydentury jego ojca, i wyraził skruchę. Jair Bolsonaro, według Channel NewsAsia, odbywa karę 27 lat w areszcie domowym po nieudanej próbie zamachu stanu, do której doszło po jego porażce w wyborach w 2022 roku.

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