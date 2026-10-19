В Сан-Паулу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и правый сенатор Флавиу Болсонару провели первые дебаты за неделю до второго тура президентских выборов. Во время острой дискуссии кандидаты неоднократно называли друг друга лжецами, обвиняли в коррупции и спорили об общественной безопасности и здравоохранении, сообщает Channel NewsAsia.

Взаимные обвинения

Лула назвал соперника лжецом и бандитом, а также употребил в отношении него слово «ополченец», намекнув на возможные связи Болсонару с парамилитарными группировками Рио-де-Жанейро. Флавиу Болсонару в ответ заявил, что Луле стоит держаться на расстоянии, потому что он опасается кражи кошелька.

Лула также сказал, что его оппонент хуже своего отца — бывшего ультраправого президента Жаира Болсонару. Сенатор ответил, что Бразилия отправит Лулу на пенсию. Президент, которому почти 81 год и который стремится к четвертому сроку у власти, неоднократно призывал зрителей проверять слова соперника через Google.

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Расходы и пандемия

По данным издания, в первом туре Флавиу Болсонару получил 47% голосов, тогда как Лула — 45%. Сенатор критиковал президента за якобы неосмотрительные социальные расходы во время кампании, а также поднимал вопросы стоимости жизни и безопасности. Лула спросил соперника о возможных планах последовать примеру жесткого сокращения государственных расходов, проведенного президентом Аргентины Хавьером Милеем, однако Болсонару не дал прямого ответа.

Во время обсуждения здравоохранения Болсонару признал, что реакция на пандемию COVID-19 не была сферой с наилучшими результатами во время президентства его отца, и выразил сожаление. Жаир Болсонару, по информации Channel NewsAsia, отбывает 27-летнее наказание под домашним арестом после неудачной попытки переворота, произошедшей после его поражения на выборах 2022 года.

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