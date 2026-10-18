在美国，Meta在全国性抗议活动当天暂停了No Kings运动的Instagram账号数小时。该活动旨在鼓励提前投票。恢复访问权限后，公司致歉，并解释称此次事件是自动化系统误触发所致，《卫报》报道。

Meta的解释

Meta发言人安迪·斯通表示，当账号以极高频率发布帖子、分享材料或发表评论时，自动化操作可能会被触发。他说，在此事件中，系统错误地实施了限制，随后该账号恢复运行。

No Kings联盟表示已恢复对其账号的访问，但要求Meta作出解释。组织者对发布过于频繁的说法提出质疑：他们称，参与者仅发布了几条帖子，并为数千名观众进行了直播。参议员伯尼·桑德斯也对页面被暂停表示担忧。

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多个城市的活动

尽管账号被暂时停用，数百场计划中的活动仍然举行。在华盛顿林肯纪念堂附近，数百人聚集；参与者举着呼吁提前投票和保护投票权的标语牌。

在亚特兰大，市议员迈克尔·朱利安·邦德向在场者讲话，呼吁他们行使投票权。在洛杉矶市中心，抗议者在酷热中撑着雨伞穿行街道；提出的诉求包括废除美国移民与海关执法局，以及在加利福尼亚州通过对亿万富翁征税的法案。

No Kings运动于去年夏天出现，背景是人们对联邦削减、移民执法和海外战争的担忧。今年的活动聚焦于中期选举前的投票。组织者还计划招募志愿者，以应对可能出现的“选举破坏”。

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