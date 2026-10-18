Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил проверить, были ли просчеты в работе разведки или подготовке полиции перед протестами из-за стоимости жизни, которые сопровождались грабежами и насилием в городах страны. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Реакция президента

Макрон осудил то, что назвал шокирующими сценами насилия. По его словам, ничто не может оправдать, объяснить или извинить погромы и вандализм. Президент также заявил, что участники грабежей должны возместить причиненный ущерб.

Он добавил, что люди, которые, по его словам, стремились свергнуть республику, понесут ответственность. Французский президент заявил, что эти события вызвали в обществе гнев и стыд.

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Полномочия для местных властей

Макрон связал неконтролируемое насилие с «повстанческими элементами» радикальных ультралевых групп, к которым, по его утверждению, присоединились многочисленные преступники. Он также сообщил, что префекты и мэры получат полномочия при необходимости запрещать отдельные собрания.

Протесты проходили на фоне роста стоимости жизни. В Париже после общенационального дня демонстраций произошли общественные беспорядки.

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