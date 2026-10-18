Prezydent Francji Emmanuel Macron polecił sprawdzić, czy doszło do uchybień w pracy wywiadu lub przygotowaniu policji przed protestami związanymi z kosztami życia, którym towarzyszyły grabieże i przemoc w miastach kraju. Poinformował o tym „Jerusalem Post”.

Reakcja prezydenta

Macron potępił to, co nazwał szokującymi scenami przemocy. Jak powiedział, nic nie może usprawiedliwić, wyjaśnić ani wybaczyć zamieszek i wandalizmu. Prezydent oświadczył również, że uczestnicy grabieży muszą naprawić wyrządzone szkody.

Dodał, że osoby, które, jak powiedział, dążyły do obalenia republiki, poniosą odpowiedzialność. Francuski prezydent stwierdził, że wydarzenia te wywołały w społeczeństwie gniew i wstyd.

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Uprawnienia dla władz lokalnych

Macron powiązał niekontrolowaną przemoc z „elementami powstańczymi” radykalnych grup skrajnej lewicy, do których, jak twierdził, dołączyli liczni przestępcy. Poinformował również, że prefekci i burmistrzowie otrzymają uprawnienia do zakazywania poszczególnych zgromadzeń, jeśli będzie to konieczne.

Protesty odbywały się na tle rosnących kosztów życia. W Paryżu po ogólnokrajowym dniu demonstracji doszło do niepokojów społecznych.

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