Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że przebudowa historycznego pola golfowego East Potomac Golf Links w Waszyngtonie ma rozpocząć się 15 listopada. Poinformował również w serwisie społecznościowym Truth Social, że obiekt ma zostać otwarty za około 15 miesięcy. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Postępowanie sądowe

Projekt przebudowy stał się przedmiotem pozwu z powodu obaw dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa historycznego. Sędzia amerykańskiego sądu okręgowego Ana Reyes wcześniej orzekła, że rząd musi powiadomić sąd przed rozpoczęciem jakichkolwiek istotnych prac budowlanych na terenie pola.

W ubiegłym tygodniu Reyes nakazała również wstrzymanie wycinki drzew na działce, nazywając takie działania „nieuzasadnionymi”. Po wpisach Trumpa sędzia zobowiązała administrację do wyjaśnienia, czy nadal podtrzymuje stanowisko przedstawione wcześniej w sądzie: że w sprawie pola nie ma ostatecznej decyzji organu państwowego, a prezydent jedynie wstępnie rozważał pomysł przebudowy.

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Stanowisko administracji

Zastępca prokuratora generalnego USA Stanley Woodward oświadczył w piśmie procesowym, że przeprojektowanie pola golfowego nie jest działaniem organu państwowego. Według niego do tej kategorii nie należałyby również przycinanie drzew, wymiana ogrodzenia, poszerzanie fairwayów ani koszenie trawnika.

W lutym organizacja DC Preservation League wniosła pozew, dążąc do powstrzymania przejęcia pola pod kontrolę administracji. Powodowie twierdzą, że naruszyłoby to przepisy dotyczące ochrony środowiska i mogłoby nieodwracalnie zniszczyć cenną część amerykańskiej historii.

9 października administracja Trumpa zwróciła się do sądu o oddalenie sprawy, twierdząc, że proponowany projekt znajduje się na wczesnym etapie koncepcyjnym. Następnego dnia na terenie pola wycięto około 500 drzew. Rząd uzasadnił to względami bezpieczeństwa, przywróceniem pierwotnego projektu terenu oraz planem z 2019 roku, który — jak twierdził — poprzedzał zamiary Trumpa dotyczące modernizacji pola. W piątek rząd złożył również wniosek o wyłączenie sędzi Reyes i przekazanie sprawy innemu sędziemu.

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