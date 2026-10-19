美国总统唐纳德·特朗普表示，华盛顿历史悠久的东波托马克高尔夫球场（East Potomac Golf Links）重建工程将于11月15日启动。他还在社交平台Truth Social上表示，该设施计划约15个月后重新开放。Channel NewsAsia报道。

法院诉讼

由于对环境保护和历史遗产保护的担忧，该重建项目成为诉讼对象。美国地区法院法官阿娜·雷耶斯此前裁定，政府在球场范围内开始任何实质性建设工程前，必须通知法院。

上周，雷耶斯还下令停止在该地块砍伐树木，称这类行为“没有正当理由”。在特朗普发文后，法官要求政府说明，其是否仍坚持此前在法庭上提出的立场：即有关该球场不存在政府机构的最终决定，总统只是初步考虑了重建的想法。

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政府立场

美国副总检察长斯坦利·伍德沃德在法庭文件中表示，重新设计高尔夫球场不构成政府机构行为。他称，修剪树木、更换围栏、拓宽球道或修剪草坪也不属于这一类别。

2月，DC Preservation League组织提起诉讼，试图阻止该球场被纳入政府控制。原告称，这将违反环境保护法律，并可能不可挽回地毁掉美国历史中一部分宝贵遗产。

10月9日，特朗普政府请求法院结案，称拟议项目仍处于早期概念阶段。次日，球场范围内约500棵树被砍伐。政府解释称，这是出于安全考虑、恢复该地原始设计，以及依据一项2019年计划；政府称，该计划早于特朗普翻新球场的意向。周五，政府还提交动议，要求法官雷耶斯回避，并将案件移交另一名法官。

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