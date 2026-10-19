Президент США Дональд Трамп заявил, что реконструкция исторического гольф-поля East Potomac Golf Links в Вашингтоне должна начаться 15 ноября. Он также сообщил в социальной сети Truth Social, что объект планируют открыть примерно через 15 месяцев. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Судебное разбирательство

Проект реконструкции стал предметом иска из-за опасений по поводу защиты окружающей среды и исторического наследия. Судья окружного суда США Ана Рейес ранее постановила, что правительство должно уведомить суд перед началом любых существенных строительных работ на территории поля.

На прошлой неделе Рейес также распорядилась прекратить вырубку деревьев на участке, назвав такие действия «неоправданными». После публикаций Трампа судья обязала администрацию объяснить, придерживается ли она позиции, изложенной ранее в суде: что в отношении поля нет окончательного решения государственного органа, а президент лишь предварительно рассматривал идею реконструкции.

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Позиция администрации

Заместитель генерального прокурора США Стэнли Вудворд заявил в судебном документе, что перепроектирование гольф-поля не является действием государственного органа. По его словам, к такой категории также не относились бы обрезка деревьев, замена ограждения, расширение фервеев или стрижка газона.

В феврале организация DC Preservation League подала иск, стремясь остановить переход поля под контроль администрации. Истцы утверждают, что это нарушит природоохранное законодательство и может непоправимо уничтожить ценную часть американской истории.

9 октября администрация Трампа просила суд закрыть дело, заявляя, что предложенный проект находится на ранней концептуальной стадии. На следующий день на территории поля вырубили около 500 деревьев. Правительство объяснило это соображениями безопасности, восстановлением первоначального дизайна территории и планом 2019 года, который, как оно утверждало, предшествовал намерениям Трампа обновить поле. В пятницу правительство также подало ходатайство об отводе судьи Рейес и передаче дела другому судье.

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