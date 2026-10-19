Wicepremier i minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar podczas rozmowy telefonicznej z szefem irańskiego MSZ Abbasem Aragczim podkreślił potrzebę kontynuowania dialogu i wysiłków dyplomatycznych na rzecz rozwiązania regionalnych wyzwań. Rozmowa odbyła się w obliczu napięć związanych z konfliktem między USA a Iranem oraz wznowieniem działań wojennych w Jemenie, podaje Dawn.

Kontakty Pakistanu z Iranem i Egiptem

Pakistańskie MSZ poinformowało, że Dar i Aragczi omówili rozwój sytuacji regionalnej, a także posiedzenie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Organizacji Współpracy Islamskiej, które trwa w Bagdadzie. Strony uzgodniły utrzymywanie bliskiego kontaktu.

Osobno pakistański minister odbył rozmowę telefoniczną z szefem egipskiego MSZ Badrem Abdelattym. Potępili oni ataki Huti na Arabię Saudyjską, wyrazili solidarność z królestwem oraz poparcie dla jego suwerenności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa.

Ministrowie omówili również współpracę w ramach formatu Regional Four, do którego należą Pakistan, Egipt, Turcja i Arabia Saudyjska. Oczekują na kolejne spotkanie tego formatu w celu dalszej koordynacji w sprawach regionalnych.

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Warunki Teheranu dotyczące Cieśniny Ormuz

Na posiedzeniu OIC w Bagdadzie Aragczi oświadczył, że Iran nie akceptuje przymusu, gróźb ani zastraszania ze strony USA i nie zrezygnuje pod presją ze swoich suwerennych praw. Jednocześnie, jak powiedział, Teheran jest gotowy do dialogu, jeśli będzie on oparty na wzajemnym szacunku i wiarygodnych gwarancjach.

Irański minister zaznaczył, że propozycja Teheranu dotycząca otwarcia Cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni pozostaje aktualna. Według niego USA przekazały swoje uwagi, które Iran rozpatruje. Aragczi powiedział, że warunkami Teheranu są zniesienie, jak twierdzi, amerykańskiej blokady irańskich portów, zniesienie sankcji na eksport ropy oraz zaprzestanie działań wojennych na wszystkich regionalnych frontach.

Nowo mianowany minister obrony Iranu Mehrdad Akhlaghi po uzyskaniu wotum zaufania parlamentu oświadczył, że każdy nowy amerykański atak wojskowy wyrządzi ogromne szkody Waszyngtonowi i jego regionalnym sojusznikom.

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