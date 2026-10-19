巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔在与伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐通电话时，强调有必要继续开展对话和外交努力，以解决地区挑战。此次通话发生在美国与伊朗冲突以及也门战事重新爆发所引发的紧张局势背景下，《黎明报》报道。

巴基斯坦与伊朗和埃及的接触

巴基斯坦外交部表示，达尔与阿拉格齐讨论了地区局势的发展，以及正在巴格达举行的伊斯兰合作组织外交部长理事会会议。双方同意保持密切联系。

此外，这名巴基斯坦部长还与埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提通电话。双方谴责胡塞武装对沙特阿拉伯发动的袭击，表达了对沙特王国的声援，并支持其主权、领土完整和安全。

两国外长还讨论了在Regional Four机制内的合作，该机制包括巴基斯坦、埃及、土耳其和沙特阿拉伯。他们期待该机制举行下一次会议，以进一步协调地区问题。

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德黑兰就霍尔木兹海峡提出的条件

阿拉格齐在巴格达举行的伊斯兰合作组织会议上表示，伊朗不接受来自美国的胁迫、威胁或恐吓，也不会在压力下放弃主权权利。同时，他表示，如果对话以相互尊重和可靠保障为基础，德黑兰愿意进行对话。

这位伊朗外长指出，德黑兰提出在七天内开放霍尔木兹海峡的建议仍然有效。据他称，美国已提交其意见，伊朗正在审议。阿拉格齐表示，德黑兰的条件是取消其所称的美国对伊朗港口的封锁、解除对石油出口的制裁，以及停止所有地区战线上的战事。

伊朗新任国防部长迈赫尔达德·阿赫拉吉在获得议会信任投票后表示，美国任何新的军事攻击都将给华盛顿及其地区盟友造成巨大损失。

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