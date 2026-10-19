巴基斯坦与阿富汗贸易额从13亿美元降至3.58亿美元——《黎明报》

在巴基斯坦，与阿富汗的双边贸易从2024—2025财年的13亿美元降至2025—2026年的3.58亿美元。正如《黎明报》报道，巴基斯坦贸易发展局的数据表明，贸易额同比下降74%。

关闭的边境口岸

在两国发生致命冲突后，巴阿边境的托尔克姆口岸于2025年10月12日关闭。开伯尔-普什图省的哈尔拉奇、古拉姆汗和安古尔阿达等其他口岸，以及俾路支省的查曼口岸，也继续对所有类型的贸易关闭。

伊斯兰堡表示，除非喀布尔对恐怖分子采取具体行动，否则不会与其接触。巴基斯坦方面称，这些恐怖分子从阿富汗境内活动。边境关闭背景下，巴基斯坦运输公司和制药业遭受了重大损失。

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商业和过境损失

根据7月公布的数据，阿富汗过境贸易在上一财年从近8.9万个、价值50亿美元的集装箱降至11,592个、价值3.67亿美元的集装箱。巴基斯坦向阿富汗出口药品、水泥、塑料、大米、水果和蔬菜，并进口洋葱、西红柿、种子、葡萄、杏干、苹果、煤炭和未加工铅。

萨尔哈德工商会前主席朱奈德·阿尔塔夫表示，边境关闭尤其冲击了开伯尔-普什图省的企业、工人和边境社区。根据巴基斯坦统计局的数据，制药行业在2023—2024财年向阿富汗出口了价值约1.3亿美元的产品。

巴基斯坦农产品贸易商联合会主席马利克·索赫尼称，在边境关闭前，每天最多有50辆运载土豆的卡车和25辆运载绿色蔬菜的卡车前往阿富汗。他声称，在敌对行动突然升级后，由于价格下跌，他遭受了1.8亿巴基斯坦卢比的损失。

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