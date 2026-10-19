В Пакистане двусторонняя торговля с Афганистаном сократилась с 1,3 млрд долларов в 2024–2025 финансовом году до 358 млн долларов в 2025–2026 годах. Как сообщает Dawn, данные Управления развития торговли Пакистана свидетельствуют о падении объемов торговли на 74% за год.

Закрытые пограничные переходы

Переход Торхам на пакистано-афганской границе закрыли 12 октября 2025 года после смертельных столкновений между двумя странами. Другие переходы, в частности Харлачи, Гулам-Хан и Ангур-Адда в провинции Хайбер-Пахтунхва, а также Чаман в Белуджистане, также остаются закрытыми для всех видов торговли.

Исламабад заявляет, что не будет взаимодействовать с Кабулом без конкретных действий против террористов, которые, согласно позиции Пакистана, действуют с территории Афганистана. На фоне закрытия границы значительные убытки понесли пакистанские транспортные компании и фармацевтическая промышленность.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Потери бизнеса и транзита

Согласно обнародованным в июле данным, объем афганской транзитной торговли снизился почти с 89 тыс. контейнеров стоимостью 5 млрд долларов до 11 592 контейнеров стоимостью 367 млн долларов в последнем финансовом году. Пакистан экспортировал в Афганистан фармацевтические товары, цемент, пластик, рис, фрукты и овощи, а импортировал лук, помидоры, семена, виноград, сушеные абрикосы, яблоки, уголь и необработанный свинец.

Бывший президент Торгово-промышленной палаты Сархада Джунайд Алтаф заявил, что закрытие границы особенно ударило по предприятиям, работникам и приграничным общинам Хайбер-Пахтунхвы. По данным Статистического бюро Пакистана, в 2023–2024 финансовом году фармацевтический сектор экспортировал в Афганистан продукции примерно на 130 млн долларов.

Президент Федерации торговцев сельскохозяйственной продукцией Пакистана Малик Сохни сообщил, что до закрытия границы в Афганистан ежедневно направлялось до 50 грузовиков с картофелем и 25 грузовиков с зелеными овощами. Он утверждает, что понес убытки в размере 180 млн пакистанских рупий из-за падения цен после внезапной эскалации боевых действий.

Читай нас в