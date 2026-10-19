W Pakistanie handel dwustronny z Afganistanem zmniejszył się z 1,3 mld dolarów w roku finansowym 2024–2025 do 358 mln dolarów w latach 2025–2026. Jak informuje Dawn, dane Pakistańskiego Urzędu Rozwoju Handlu wskazują na spadek obrotów handlowych o 74% w ciągu roku.

Zamknięte przejścia graniczne

Przejście Torkham na granicy pakistańsko-afgańskiej zamknięto 12 października 2025 roku po śmiertelnych starciach między dwoma krajami. Inne przejścia, w tym Kharlachi, Ghulam Khan i Angur Adda w prowincji Chajber Pasztunchwa, a także Chaman w Beludżystanie, również pozostają zamknięte dla wszelkich rodzajów handlu.

Islamabad oświadcza, że nie będzie współpracował z Kabulem bez konkretnych działań przeciwko terrorystom, którzy, zgodnie ze stanowiskiem Pakistanu, działają z terytorium Afganistanu. W związku z zamknięciem granicy znaczne straty poniosły pakistańskie firmy transportowe i przemysł farmaceutyczny.

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Straty biznesu i tranzytu

Według danych opublikowanych w lipcu afgański handel tranzytowy spadł z niemal 89 tys. kontenerów o wartości 5 mld dolarów do 11 592 kontenerów o wartości 367 mln dolarów w ostatnim roku finansowym. Pakistan eksportował do Afganistanu produkty farmaceutyczne, cement, tworzywa sztuczne, ryż, owoce i warzywa, a importował cebulę, pomidory, nasiona, winogrona, suszone morele, jabłka, węgiel i nieprzetworzony ołów.

Były prezes Izby Handlowo-Przemysłowej Sarhad, Junaid Altaf, oświadczył, że zamknięcie granicy szczególnie uderzyło w przedsiębiorstwa, pracowników i społeczności przygraniczne w Chajber Pasztunchwie. Według Pakistańskiego Biura Statystyki sektor farmaceutyczny wyeksportował do Afganistanu produkty o wartości około 130 mln dolarów w roku finansowym 2023–2024.

Prezes Federacji Handlowców Produktami Rolnymi Pakistanu Malik Sohni poinformował, że przed zamknięciem granicy do Afganistanu codziennie kierowało się do 50 ciężarówek z ziemniakami i 25 ciężarówek z zielonymi warzywami. Twierdzi, że poniósł straty w wysokości 180 mln pakistańskich rupii z powodu spadku cen po nagłym zaostrzeniu działań zbrojnych.

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