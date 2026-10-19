欧洲证券和市场管理局（ESMA）发布了两项面向投资公司及其他金融市场参与者的新指引。它们旨在帮助市场更清晰地传达金融产品的环境和社会效益，并避免误导投资者。

据Cyprus Mail报道，这些文件涉及投资基金、债券和金融基准领域关于投资积极影响及气候转型的声明。

积极影响声明

第一项指引审视了有关投资能够带来积极环境或社会成果的说法。ESMA注意到，市场参与者对于如何界定此类影响以及在其声明中赋予何种雄心程度存在差异。

监管机构建议公司清楚说明其预计产品将带来哪些具体变化、打算如何实现所声明的影响，以及将通过何种方式衡量结果。其目标是确保投资者获得关于所声明益处的清晰且均衡的信息。

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气候转型

第二项指引专门讨论气候转型声明——即投资或金融产品如何支持向碳排放更低的经济体转变。这类说法通常涉及未来并存在不确定性，因为其落实可能取决于未来行动、假设以及公司无法控制的因素。

ESMA呼吁市场参与者说明转型目标、实现这些目标的方式，以及评估和披露进展的机制。他们还必须披露相关假设、可获得数据的局限性，以及可能影响目标实现的依赖因素。

两份文件均包含不属于正式监管信息披露的沟通中适当和不当做法的示例。监管机构表示，这将有助于促进清晰、公平且不具误导性的沟通，并降低“漂绿”风险——即夸大或不准确地呈现产品的环境或社会效益。

ESMA强调，这些指引不设立新的监管要求，也不规定具体的投资方式或雄心程度。这些文件基于监管机构在市场上观察到的做法，旨在帮助参与者理解关于沟通公平性和清晰度的现有预期。

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