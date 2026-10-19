Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował dwie nowe wytyczne dla firm inwestycyjnych i innych uczestników rynku finansowego. Mają one pomóc w bardziej przejrzystym informowaniu o środowiskowych i społecznych korzyściach produktów finansowych oraz zapobiegać wprowadzaniu inwestorów w błąd.

Jak informuje Cyprus Mail, dokumenty dotyczą deklaracji o pozytywnym wpływie inwestycji oraz o transformacji klimatycznej w obszarze funduszy inwestycyjnych, obligacji i finansowych wskaźników referencyjnych.

Deklaracje o pozytywnym wpływie

Pierwsza wytyczna analizuje twierdzenia, że inwestycje zapewniają pozytywne rezultaty środowiskowe lub społeczne. ESMA zwrócił uwagę na różnice w tym, jak uczestnicy rynku definiują taki wpływ i jaki poziom ambicji przypisują swoim deklaracjom.

Regulator zaleca firmom, aby jasno wyjaśniały, jakich konkretnie zmian oczekują od swoich produktów, w jaki sposób zamierzają osiągnąć deklarowany wpływ oraz jak będą mierzyć rezultaty. Celem jest zapewnienie inwestorom jasnych i wyważonych informacji o deklarowanych korzyściach.

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Transformacja klimatyczna

Druga wytyczna poświęcona jest deklaracjom dotyczącym transformacji klimatycznej — temu, w jaki sposób inwestycje lub produkty finansowe wspierają przejście do gospodarki o niższej emisji dwutlenku węgla. Takie twierdzenia często dotyczą przyszłości i wiążą się z niepewnością, ponieważ ich realizacja może zależeć od przyszłych działań, założeń i czynników pozostających poza kontrolą firmy.

ESMA wezwał uczestników rynku do wyjaśniania celów transformacji, sposobów ich osiągnięcia, a także mechanizmów oceny i ujawniania postępów. Powinni oni również ujawniać istotne założenia, ograniczenia dostępnych danych i zależności, które mogą wpłynąć na realizację celów.

Oba dokumenty zawierają przykłady właściwych i niewłaściwych praktyk w komunikacji, która nie stanowi części formalnych ujawnień regulacyjnych. Według regulatora ma to sprzyjać jasnej, uczciwej i niewprowadzającej w błąd komunikacji oraz zmniejszyć ryzyko greenwashingu — wyolbrzymiania lub nieprecyzyjnego przedstawiania środowiskowych lub społecznych korzyści produktu.

ESMA podkreślił, że wytyczne nie ustanawiają nowych wymogów regulacyjnych i nie określają konkretnego podejścia inwestycyjnego ani poziomu ambicji. Dokumenty opierają się na praktykach zaobserwowanych przez regulatora na rynku i mają pomóc uczestnikom zrozumieć istniejące oczekiwania dotyczące uczciwości i przejrzystości komunikacji.

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