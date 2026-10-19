Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) опубликовало два новых руководства для инвестиционных компаний и других участников финансового рынка. Они призваны помочь более четко сообщать об экологических и социальных преимуществах финансовых продуктов и не вводить инвесторов в заблуждение.

Как сообщает Cyprus Mail, документы касаются заявлений о положительном воздействии инвестиций и о климатическом переходе в сфере инвестиционных фондов, облигаций и финансовых бенчмарков.

Заявления о положительном воздействии

Первое руководство рассматривает утверждения о том, что инвестиции обеспечивают положительные экологические или социальные результаты. ESMA обратило внимание на различия в том, как участники рынка определяют такое воздействие и какой уровень амбициозности вкладывают в свои заявления.

Регулятор рекомендует компаниям понятно объяснять, каких именно изменений они ожидают от своих продуктов, как намерены достичь заявленного воздействия и каким способом будут измерять результаты. Цель заключается в том, чтобы инвесторы получали четкую и сбалансированную информацию о заявляемых преимуществах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Климатический переход

Второе руководство посвящено заявлениям о климатическом переходе — тому, как инвестиции или финансовые продукты поддерживают движение к экономике с более низкими выбросами углерода. Такие утверждения часто касаются будущего и содержат неопределенность, поскольку их реализация может зависеть от будущих действий, предположений и факторов, которые компания не контролирует.

ESMA призвало участников рынка объяснять цели перехода, способы их достижения, а также механизмы оценки и раскрытия информации о прогрессе. Они также должны раскрывать релевантные предположения, ограничения доступных данных и зависимости, способные повлиять на достижение целей.

Оба документа содержат примеры надлежащей и ненадлежащей практики для коммуникаций, не являющихся частью формального регуляторного раскрытия информации. По данным регулятора, это должно способствовать четкой, честной и не вводящей в заблуждение коммуникации и снизить риск гринвошинга — преувеличения или неточного представления экологических или социальных преимуществ продукта.

ESMA подчеркнуло, что руководства не устанавливают новых регуляторных требований и не определяют конкретный инвестиционный подход или уровень амбициозности. Документы основаны на практиках, которые регулятор наблюдал на рынке, и должны помочь участникам понять действующие ожидания относительно честности и понятности коммуникаций.

Читай нас в