印尼推迟接受外国灭火援助——Channel NewsAsia

由于当局尚未宣布国家灾难，印度尼西亚暂时不会接受外国援助来应对大规模森林和土地火灾。政治、法律与安全事务统筹部长杜东·阿卜杜拉赫曼表示，该国目前能够依靠自身力量应对火灾，Channel NewsAsia报道。

援助被推迟

10月19日雅加达举行部长级会议后，阿卜杜拉赫曼解释说，若宣布国家灾难，印尼才可能接受其他国家的支持。他表示，问题不仅在于援助本身：引入援助也会在现场带来技术困难。

数周以来，森林和土地火灾已导致该地区部分地区出现烟霾。新加坡和马来西亚向印尼提出协助灭火。新加坡总理黄循财表示，新加坡将继续与印尼及东盟伙伴合作解决这一问题。

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新加坡和马来西亚的提议

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣也确认愿意帮助印尼，并表示已提议建立一项覆盖整个东盟的协调、准备和联合行动机制，以应对跨境烟霾。

马来西亚副总理阿末扎希·哈米迪此前表示，只要获得雅加达的正式批准，马方准备派遣一架Bombardier CL-415MP消防飞机、三架直升机和50名工作人员。

与此同时，10月15日，印尼外交部长阿尔马纳塔·纳西尔表示，普拉博沃总统已批准接受外国援助，国家灾害管理局已在进行技术磋商。他表示，政府正部署约6万人，在六个省份扑救火灾。

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