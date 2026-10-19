Pekin może stać się superstarym miastem do 2035 roku — The Hindu

Oczekuje się, że do 2035 roku około jedna trzecia mieszkańców Pekinu będzie miała co najmniej 60 lat. Stolica Chin może stać się superstarym miastem, informuje The Hindu, powołując się na oficjalne wydanie Beijing Daily.

Prawie jedna czwarta mieszkańców ma już ponad 60 lat

Pod koniec 2025 roku w Pekinie mieszkało na stałe 5,29 mln osób w wieku co najmniej 60 lat. Stanowiło to niemal jedną czwartą ludności miasta, zaznacza Beijing Daily.

Władze miasta wzmacniają wsparcie dla starszych mieszkańców, w tym podnoszą podstawową emeryturę, czytamy w publikacji.

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Starzenie się ludności Chin

Liczba ludności Chin spada od 2022 roku i szybko się starzeje. Utrudnia to rządowe plany pobudzenia konsumpcji wewnętrznej i ograniczenia zadłużenia, ponieważ setki milionów ludzi ma opuścić rynek pracy, a budżety emerytalne już znajdują się pod presją.

Chińskie władze uczyniły planowanie demograficzne częścią strategii gospodarczej. Według szacunków Reutersa potencjalne łączne wydatki rządu na zachęcanie do posiadania dzieci w tym roku mogą sięgnąć 180 mld juanów, czyli 26,92 mld dolarów. Demografowie i ekonomiści wskazują, że mniejsza liczba dzieci obecnie może z czasem oznaczać mniej gospodarstw domowych i wolniejszy wzrost konsumpcji.

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