Ожидается, что к 2035 году около трети жителей Пекина будут в возрасте 60 лет и старше. Столица Китая может стать суперстарым городом, сообщает The Hindu со ссылкой на официальное издание Beijing Daily.

Почти четверть жителей уже старше 60 лет

В конце 2025 года в Пекине насчитывалось 5,29 млн постоянных жителей в возрасте 60 лет и старше. Это составляло почти четверть населения города, отмечает Beijing Daily.

Городские власти усиливают поддержку пожилых жителей, в частности повышают базовую пенсию, говорится в сообщении.

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Старение населения Китая

Население Китая сокращается с 2022 года и быстро стареет. Это осложняет планы правительства по стимулированию внутреннего потребления и сдерживанию долга, поскольку сотни миллионов людей должны покинуть рынок труда, а пенсионные бюджеты уже находятся под давлением.

Китайские власти сделали демографическое планирование частью экономической стратегии. По оценкам Reuters, потенциальные совокупные расходы правительства на поощрение рождаемости в этом году могут достичь 180 млрд юаней, или $26,92 млрд. Демографы и экономисты указывают, что меньшее число детей сейчас со временем может означать меньше домохозяйств и более медленный рост потребления.

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