Защитник сборной Польши и «Порту» Якуб Кивёр, по данным СМИ, досрочно покинет расположение национальной команды. Как сообщает Interia Sport со ссылкой на Meczyki, 26-летний футболист должен вернуться в клуб в понедельник.

Пропустит матч со Швецией

Кивёр не сыграет во вторничном матче Лиги наций против Швеции из-за дисквалификации. Защитник получил очередную жёлтую карточку в субботней игре Польши с Румынией в Бухаресте, которая завершилась поражением польской команды со счётом 1:2.

После этого результата сборная Польши потеряла шансы на повышение в Дивизион А Лиги наций. Команда также не попадёт во вторую корзину при жеребьёвке квалификации чемпионата Европы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возвращение в клуб

По информации Meczyki, после отъезда из сборной Кивёр будет готовиться с «Порту» к ближайшему клубному матчу. 20 ноября «Порту» должен сыграть с USC Paredes в 1/16 финала Кубка Португалии.

В матче со Швецией, по данным Interia Sport, также не ожидают защитника Мэтти Кэша, у которого есть проблемы со здоровьем.

Читай нас в