Kiwior według mediów przedwcześnie opuści zgrupowanie reprezentacji Polski — Interia Sport
Obrońca reprezentacji Polski i FC Porto Jakub Kiwior ma według mediów przedwcześnie opuścić zgrupowanie kadry narodowej. Jak informuje Interia Sport, powołując się na Meczyki, 26-letni piłkarz ma wrócić do klubu w poniedziałek.
Opuści mecz ze Szwecją
Kiwior nie zagra we wtorkowym meczu Ligi Narodów ze Szwecją z powodu zawieszenia. Obrońca otrzymał kolejną żółtą kartkę w sobotnim meczu Polski z Rumunią w Bukareszcie, który zakończył się porażką polskiej drużyny 1:2.
Po tym wyniku reprezentacja Polski straciła szanse na awans do Dywizji A Ligi Narodów. Drużyna nie trafi również do drugiego koszyka podczas losowania kwalifikacji do mistrzostw Europy.
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Powrót do klubu
Według informacji Meczyki po wyjeździe ze zgrupowania reprezentacji Kiwior będzie przygotowywał się z FC Porto do najbliższego meczu klubowego. 20 listopada FC Porto ma zagrać z USC Paredes w 1/16 finału Pucharu Portugalii.
W meczu ze Szwecją, według Interia Sport, nie należy również oczekiwać obrońcy Matty'ego Casha, który ma problemy zdrowotne.