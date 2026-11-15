Obrońca reprezentacji Polski i FC Porto Jakub Kiwior ma według mediów przedwcześnie opuścić zgrupowanie kadry narodowej. Jak informuje Interia Sport, powołując się na Meczyki, 26-letni piłkarz ma wrócić do klubu w poniedziałek.

Opuści mecz ze Szwecją

Kiwior nie zagra we wtorkowym meczu Ligi Narodów ze Szwecją z powodu zawieszenia. Obrońca otrzymał kolejną żółtą kartkę w sobotnim meczu Polski z Rumunią w Bukareszcie, który zakończył się porażką polskiej drużyny 1:2.

Po tym wyniku reprezentacja Polski straciła szanse na awans do Dywizji A Ligi Narodów. Drużyna nie trafi również do drugiego koszyka podczas losowania kwalifikacji do mistrzostw Europy.

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Powrót do klubu

Według informacji Meczyki po wyjeździe ze zgrupowania reprezentacji Kiwior będzie przygotowywał się z FC Porto do najbliższego meczu klubowego. 20 listopada FC Porto ma zagrać z USC Paredes w 1/16 finału Pucharu Portugalii.

W meczu ze Szwecją, według Interia Sport, nie należy również oczekiwać obrońcy Matty'ego Casha, który ma problemy zdrowotne.

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