Ambasada USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wezwała Amerykanów przebywających na Bliskim Wschodzie do zwiększonej czujności z powodu złożonej sytuacji bezpieczeństwa. Ostrzeżenie dotyczy możliwych odwołań lotów, zamknięcia przestrzeni powietrznej i innych zakłóceń w podróżach.

Ryzyko eskalacji

Jak informuje Anadolu Agency, ambasada powołała się na ataki wspieranej przez Iran jemeńskiej grupy Huti na Arabię Saudyjską. Według placówki dyplomatycznej uderzenia były wymierzone między innymi w cywilne lotniska i inną infrastrukturę krytyczną, co doprowadziło do ofiar wśród ludności cywilnej i poważnych zakłóceń w podróżach.

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Ambasada zaznaczyła, że działania wojenne mogą szybko rozprzestrzenić się poza bezpośredni obszar konfrontacji.

Porady dla podróżnych

Amerykanom podróżującym na Bliski Wschód lub z niego zalecono monitorowanie pracy lotnisk i linii lotniczych oraz wcześniejsze przygotowanie alternatywnych planów. Placówka dyplomatyczna oświadczyła również, że Iran i powiązane z nim grupy mogą obierać za cele interesy USA za granicą, w tym amerykańskie przedsiębiorstwa i inne instytucje związane ze Stanami Zjednoczonymi i Amerykanami.

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