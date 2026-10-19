Roberta McClellanda zaproponowano na szefa australijskiej NACC — The Guardian
W Australii byłego prokuratora generalnego kraju i sędziego Roberta McClellanda zaproponowano powołać na przewodniczącego Narodowej Komisji Antykorupcyjnej. Ma on zastąpić Paula Breretona, który w maju ustąpił ze stanowiska pierwszego szefa tego organu.
Doświadczenie kandydata
McClelland był prokuratorem generalnym w rządzie Kevina Rudda w latach 2007–2011. Od 2018 roku jest zastępcą prezesa Federalnego Sądu Okręgowego i Rodzinnego Australii. W 2015 roku koalicja powołała go do tego sądu.
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Nowe nominacje
Prokurator generalna Michelle Rowland oświadczyła, że McClelland został wybrany w wyniku otwartego, konkurencyjnego i opartego na zasługach procesu selekcji. Na nowego zastępcę komisarza Narodowej Komisji Antykorupcyjnej zaproponowano również powołanie Christophera Savundry.
Rowland pogratulowała obu kandydatom proponowanych nominacji i powiedziała, że ich doświadczenie będzie atutem dla komisji w jej pracy nad zwiększaniem uczciwości w sektorze publicznym Wspólnoty. Poinformował o tym The Guardian.