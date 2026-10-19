Роберта Макклелланда предложили назначить главой НАКК Австралии — The Guardian
В Австралии бывшего генерального прокурора страны и судью Роберта Макклелланда предложили назначить председателем Национальной антикоррупционной комиссии. Он должен сменить Пола Бреретона, который в мае покинул должность первого руководителя этого органа.
Опыт кандидата
Макклелланд занимал должность генерального прокурора в правительстве Кевина Радда в 2007–2011 годах. С 2018 года он является заместителем главного судьи Федерального окружного и семейного суда Австралии. В 2015 году коалиция назначила его в этот суд.
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Новые назначения
Генеральный прокурор Мишель Роуленд заявила, что Макклелланд был выбран по итогам открытого, конкурентного и основанного на заслугах отбора. На должность нового заместителя комиссара Национальной антикоррупционной комиссии также предложили назначить Кристофера Савундру.
Роуленд поздравила обоих кандидатов с предложенными назначениями и заявила, что их опыт станет преимуществом для комиссии в ее работе по повышению добросовестности в государственном секторе Содружества. Об этом сообщает The Guardian.