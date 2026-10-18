Премьер-министр Италии Джорджа Мелони должна созвать совещание, посвященное безопасности и общественному порядку, после новых беспорядков в центре Милана. Как сообщает RMF24, правоохранители проверили документы и доставили в полицейские участки 160 человек, примерно 80% из которых являются несовершеннолетними.

Столкновения возле площади Дуомо

Новые инциденты произошли менее чем через сутки после предыдущих беспорядков в городе. По данным агентства ANSA, молодые люди договаривались через социальные сети встретиться возле площади Дуомо. Некоторые из них, по этим данным, были одеты в черную одежду и худи с капюшонами.

Группы участников беспорядков выбивали витрины торговых заведений и выносили товары из магазинов и супермаркетов. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Правоохранители также взяли под охрану галерею Витторио Эмануэле II, а Миланский собор Дуомо еще ранее закрыли для туристов.

По информации ANSA, часть доставленных людей службы уже идентифицировали ранее.

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Реакция властей и политиков

Мелони должна созвать совещание также из-за предыдущих инцидентов в других итальянских городах, в частности в Турине и Болонье. В Болонье организация Confcommercio оценила ущерб от беспорядков более чем в 500 тысяч евро.

По итогам предыдущих беспорядков по всей Италии полиция установила личности и доставила в свои подразделения 197 человек. Были арестованы 28 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, а 43 людям предъявили обвинения.

Мэр Милана Джузеппе Сала оценил, что количества сил, доступных местной полиции, могло быть недостаточно. Это вызвало острый спор с министром внутренних дел Маттео Пьянтедози, который отверг эти обвинения. Представители оппозиции подчеркнули необходимость осудить насилие и одновременно обратили внимание на социальные причины недовольства.

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