意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼将在米兰市中心发生新一轮骚乱后召开有关安全和公共秩序的会议。据RMF24报道，执法人员核查了证件，并将160人带往警察局，其中约80%为未成年人。

大教堂广场附近发生冲突

新事件发生在该市此前骚乱不到24小时之后。据ANSA通讯社报道，年轻人通过社交媒体约定在大教堂广场附近见面。据报道，其中一些人身穿黑色服装和连帽卫衣。

参与骚乱的团体砸毁了商业场所的橱窗，并从商店和超市拿走商品。警方使用了催泪瓦斯和高压水炮。执法人员还对维托里奥·埃马努埃莱二世长廊实施保护，而米兰大教堂此前已对游客关闭。

据ANSA消息，相关部门此前已识别出部分被带走的人员。

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当局和政治人士的反应

梅洛尼还将因意大利其他城市此前发生的事件召开会议，其中包括都灵和博洛尼亚。在博洛尼亚，Confcommercio组织估计，骚乱造成的损失超过50万欧元。

在此前遍及意大利的骚乱后，警方确认身份并带往其部门的人员共有197人。28人被逮捕，其中包括12名未成年人，43人被提出指控。

米兰市长朱塞佩·萨拉评估称，当地警方可动用的力量数量可能不足。这引发了他与内政部长马泰奥·皮安泰多西之间的激烈争议，后者驳回了这些指责。反对派代表强调有必要谴责暴力，同时也指出了不满情绪的社会原因。

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