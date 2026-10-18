在加利福尼亚州，科技亿万富翁正在资助一场反对40号提案的运动——该提案是一项州宪法修正案，旨在对最富裕居民征收一次性5%的财富税。谷歌联合创始人谢尔盖·布林为反对该倡议的运动捐赠了至少1.02亿美元，RMF24报道。

40号提案规定了什么

投票定于11月3日举行。该倡议规定，对居住在该州的亿万富翁的累计财富征收一次性5%的税。企业、证券、艺术品、收藏品和知识产权都将被征税。房地产和退休账户中的资金拟免征该税。

通过该税收获得的资金计划用于医疗保健和教育。医疗保健工作者工会负责人戴夫·里根向CBS News表示，由于联邦医疗补助计划资金被削减，该倡议是必要的。他预测，如果没有这些资源，350万人可能失去医疗保险。

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竞选开支和民调

该税的反对者已筹集3.4亿美元，而支持者筹集了3300万美元。反对该提案运动的捐助者还包括Palantir Technologies创始人彼得·蒂尔、谷歌前高管埃里克·施密特、DoorDash负责人托尼·许、Stripe负责人帕特里克·科利森以及加密货币企业家克里斯·拉森。

根据官方文件，用于反对该倡议的宣传每天支出超过100万美元。在9月的前19天，反对者的竞选活动至少花费了2120万美元。选民收到短信、传单和广告，其中声称，对亿万富翁征税将导致所有加州居民的税收提高。

9月底，南加州大学的一项民调显示，45%的选民计划支持40号提案，42%计划反对。11月选票上还将有两项反提案——41号和42号。如果其中任何一项获得的“赞成”票多于40号提案，针对亿万富翁的税收将被阻止实施，即使40号提案本身获得批准。

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