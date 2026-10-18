В Калифорнии технологические миллиардеры финансируют кампанию против предложения №40 — поправки к конституции штата о единовременном 5-процентном налоге на состояние самых богатых жителей. Сооснователь Google Сергей Брин пожертвовал на кампанию против инициативы не менее 102 млн долларов, сообщает RMF24.

Что предусматривает предложение №40

Голосование должно состояться 3 ноября. Инициатива предусматривает единовременный налог в размере 5% от накопленного имущества для миллиардеров, проживающих в штате. Налогообложению подлежали бы предприятия, ценные бумаги, произведения искусства, предметы коллекционирования и интеллектуальная собственность. Недвижимость и средства на пенсионных счетах предлагают освободить от этого налога.

Средства, полученные благодаря налогу, планируют направить на здравоохранение и образование. Руководитель профсоюза работников здравоохранения Дейв Риган заявил CBS News, что инициатива необходима из-за сокращения федерального финансирования программы Medicaid. По его прогнозу, без этих ресурсов медицинскую страховку могут потерять 3,5 млн человек.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расходы на кампанию и опросы

Противники налога уже собрали 340 млн долларов, тогда как сторонники — 33 млн долларов. Среди доноров кампании против предложения также названы основатель Palantir Technologies Питер Тиль, бывший руководитель Google Эрик Шмидт, глава DoorDash Тони Сюй, глава Stripe Патрик Коллисон и криптовалютный предприниматель Крис Ларсен.

Согласно официальным документам, на агитацию против инициативы тратили более 1 млн долларов в день. В первые 19 дней сентября кампания противников потратила не менее 21,2 млн долларов. Избирателям отправляют SMS, листовки и рекламу, в которых утверждается, что налог для миллиардеров приведет к повышению налогов для всех жителей Калифорнии.

В конце сентября опрос Университета Южной Калифорнии показал, что 45% избирателей планировали поддержать предложение №40, а 42% — выступить против. В ноябрьском бюллетене также будут две контрпропозиции — №41 и №42. Если какая-либо из них получит больше голосов «за», чем предложение №40, введение налога для миллиардеров будет заблокировано, даже если само предложение №40 одобрят.

Читай нас в