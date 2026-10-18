W Kalifornii technologiczni miliarderzy finansują kampanię przeciwko Propozycji nr 40 — poprawce do konstytucji stanowej dotyczącej jednorazowego 5-procentowego podatku majątkowego dla najbogatszych mieszkańców. Współzałożyciel Google Siergiej Brin przekazał na kampanię przeciw inicjatywie co najmniej 102 mln dolarów, podaje RMF24.

Co przewiduje Propozycja nr 40

Głosowanie ma odbyć się 3 listopada. Inicjatywa przewiduje jednorazowy podatek w wysokości 5% od zgromadzonego majątku miliarderów mieszkających w stanie. Opodatkowaniu podlegałyby przedsiębiorstwa, papiery wartościowe, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie oraz własność intelektualna. Nieruchomości i środki na kontach emerytalnych proponuje się zwolnić z tego podatku.

Środki uzyskane dzięki podatkowi planuje się przeznaczyć na ochronę zdrowia i edukację. Szef związku zawodowego pracowników ochrony zdrowia Dave Regan powiedział CBS News, że inicjatywa jest konieczna z powodu cięć w federalnym finansowaniu programu Medicaid. Według jego prognozy bez tych środków ubezpieczenie zdrowotne może stracić 3,5 mln osób.

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Wydatki na kampanię i sondaże

Przeciwnicy podatku zebrali już 340 mln dolarów, podczas gdy zwolennicy — 33 mln dolarów. Wśród darczyńców kampanii przeciw propozycji wymieniani są także założyciel Palantir Technologies Peter Thiel, były szef Google Eric Schmidt, szef DoorDash Tony Xu, szef Stripe Patrick Collison oraz przedsiębiorca kryptowalutowy Chris Larsen.

Według oficjalnych dokumentów na agitację przeciw inicjatywie wydawano ponad 1 mln dolarów dziennie. W pierwszych 19 dniach września kampania przeciwników wydała co najmniej 21,2 mln dolarów. Do wyborców wysyłane są SMS-y, ulotki i reklamy, w których twierdzi się, że podatek dla miliarderów doprowadzi do wyższych podatków dla wszystkich mieszkańców Kalifornii.

Pod koniec września sondaż Uniwersytetu Południowej Kalifornii wykazał, że 45% wyborców planowało poprzeć Propozycję nr 40, a 42% — wystąpić przeciw niej. Na listopadowej karcie do głosowania znajdą się także dwie kontrpropozycje — nr 41 i nr 42. Jeśli którakolwiek z nich otrzyma więcej głosów „za” niż Propozycja nr 40, wprowadzenie podatku dla miliarderów zostanie zablokowane, nawet jeśli sama Propozycja nr 40 zostanie zatwierdzona.

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