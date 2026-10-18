Президентська адміністрація Нігерії відкинула заяву губернатора штату Ойо Сеї Макінде про те, що федеральний уряд нібито утримує по 250 млрд найр дивідендів Nigeria Liquefied Natural Gas Limited (NLNG), призначених для кожного з 36 штатів країни. Радник президента Бола Тінубу з питань інформації та стратегії Байо Онануга назвав ці твердження неправдивими, повідомляє Premium Times Nigeria.

Аргументи президентської адміністрації

Онануга заявив, що одноразова виплата 250 млрд найр кожному штату означала б загальну суму 9 трлн найр лише для штатів. Федеральний уряд, Федеральна столична територія та 774 райони місцевого самоврядування до цього розрахунку не входять.

За формулою розподілу коштів Комітету з розподілу коштів Федерації (FAAC), штати отримують 26,72% розподілюваних доходів Рахунку Федерації. За підрахунками президентської адміністрації, щоб частка штатів сягнула 9 трлн найр, NLNG мала б одноразово перерахувати до Рахунку Федерації понад 33,68 трлн найр — приблизно 25 млрд доларів. Онануга заявив, що компанія ніколи не здійснювала такої одноразової виплати.

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Заява губернатора Ойо

Макінде озвучив звинувачення під час консультацій із зацікавленими сторонами щодо бюджету на 2027 рік в Ібадані. Він стверджував, що NLNG перерахувала дивіденди федеральному уряду, кошти надійшли до Рахунку Федерації, однак їх витратили замість розподілу між штатами.

Губернатор заявив, що суми, які мають отримати штати, вже звірили, а кожному з них належить понад 250 млрд найр. Також він стверджував, що виплату відклали до завершення загальних виборів 2027 року. За словами Онануги, за останні 25 років NLNG виплатила Федерації приблизно 21,5 млрд доларів дивідендів, з яких менш як 3 млрд доларів припадає на період після вступу Тінубу на посаду президента.

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