耶路撒冷安全与外交事务中心的一项新分析称，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）从人口贩运中获益，并利用弱势群体支持该地区的代理人武装。《耶路撒冷邮报》援引该中心高级研究员埃拉·罗森伯格的研究作出报道。

罗森伯格评估称，伊朗立法营造出遵守国际反人口贩运规范的表象，但并不符合国际标准，也未能为受害者提供充分保护。她还指出，该国当局将人口贩运等同于非法偷运移民，且尚未批准2000年联合国《巴勒莫议定书》。

涉及性剥削的指控

该分析作者称，伊斯兰革命卫队直接从对妇女和女孩的性剥削中获利。她将伊朗《民法典》第1041条列为未成年人易受侵害的因素之一；该条款允许13岁以上女孩结婚，而在更小年龄时，经父母和法院同意也可结婚。

罗森伯格将尼卡赫·穆特阿（nikah mut’ah）这一在固定期限内缔结的临时婚姻做法与剥削风险联系起来。她称，人口贩运网络将受害者在伊朗境内及转移至包括伊拉克在内的邻国，据称得到伊斯兰革命卫队协助。分析称，人权组织IHR Monitor和HRANA记录了相关指控，即伊斯兰革命卫队指挥官收受贿赂，以协助转移受害者。

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招募难民和儿童

报告还称，伊斯兰革命卫队圣城旅和巴斯基民兵组织系统性地招募无证移民、难民和儿童，以支持伊朗在中东的代理人战争。报告称，阿富汗和巴基斯坦难民尤为脆弱；罗森伯格认为，他们可能通过欺骗、经济胁迫或驱逐出境威胁被招募。

其中尤其包括招募人员加入法蒂米永旅和宰纳比永旅，以部署到境外。作者还称，巴斯基系统性地招募年仅12岁的伊朗儿童，进行军事灌输并担任辅助角色。她认为，使用薪酬不足或无偿的弱势群体，使伊朗能够削减军事开支，并将资金投入伊斯兰革命卫队的其他机构和地区网络。

罗森伯格呼吁美国依据《马格尼茨基法案》对伊斯兰革命卫队边境指挥官、巴斯基招募人员及涉事伊朗执法人员实施制裁。她还提议欧盟委员会加强对与伊朗人口贩运网络有关的非法资金流动的监测。

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