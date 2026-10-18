美国总统唐纳德·特朗普在定于10月27日举行的选举前支持以色列总理本雅明·内塔尼亚胡连任。他在Truth Social平台发文称，自己对这位以色列总理给予“完全和彻底的支持”，阿纳多卢通讯社报道。

特朗普的声明

特朗普称赞了内塔尼亚胡的领导力及其与华盛顿的合作，尤其是在对抗伊朗方面。他表示，如果以色列人选出另一位领导人，美国将不得不独自完成这项工作，而这是他不希望看到的。

美国总统称这位以色列总理“强大、勇敢且卓越”。特朗普称，尽管面临压力，包括来自以色列内部的反对，内塔尼亚胡变得更加强大。

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竞选与加沙战争

内塔尼亚胡的竞选活动正值其领导力因安全局势、加沙战争以及以色列的国际地位而受到批评之际。根据巴勒斯坦当局的数据，自2023年10月以来，以色列在加沙造成超过7.4万名巴勒斯坦人死亡、超过17.5万人受伤，且该飞地约90%的基础设施受损或被毁。

2024年11月，国际刑事法院以在加沙犯下战争罪和危害人类罪的指控，对内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令。国际法院也正在审理南非提起的诉讼，多个国家已加入该案，指控以色列在加沙对巴勒斯坦人实施种族灭绝。

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