Prezydent USA Donald Trump poparł reelekcję premiera Izraela Binjamina Netanjahu przed wyborami wyznaczonymi na 27 października. We wpisie na platformie Truth Social oświadczył, że udziela izraelskiemu premierowi „pełnego i całkowitego poparcia”, poinformowała Anadolu Agency.

Oświadczenie Trumpa

Trump pochwalił przywództwo Netanjahu i jego współpracę z Waszyngtonem, w szczególności w konfrontacji z Iranem. Oświadczył, że jeśli Izraelczycy wybiorą innego przywódcę, Stany Zjednoczone będą musiały wykonywać tę pracę samodzielnie, czego on nie chce.

Prezydent USA nazwał izraelskiego premiera „silnym, odważnym i błyskotliwym”. Według Trumpa Netanjahu stał się silniejszy mimo presji, w tym opozycji wewnątrz Izraela.

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Kampania i wojna w Gazie

Kampania wyborcza Netanjahu odbywa się wśród krytyki jego przywództwa w związku z sytuacją bezpieczeństwa, wojną w Gazie i międzynarodową pozycją Izraela. Według władz palestyńskich od października 2023 roku Izrael zabił w Gazie ponad 74 tysiące Palestyńczyków i zranił ponad 175 tysięcy, a około 90% infrastruktury enklawy zostało uszkodzone lub zniszczone.

W listopadzie 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania Netanjahu i byłego ministra obrony Joawa Gallanta pod zarzutem zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Gazie. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje również pozew Republiki Południowej Afryki, do którego przyłączyło się kilka państw, dotyczący oskarżeń Izraela o ludobójstwo Palestyńczyków w Gazie.

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