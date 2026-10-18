Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) może certyfikować nowy Boeing 737 MAX 10 już w przyszłym tygodniu, mimo problemu z oprogramowaniem. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na branżowe publikacje Simple Flying i The Air Current.

Błąd podczas odejścia na drugi krąg

Chodzi o błąd w oprogramowaniu komputera zarządzania lotem (FMC), który może ujawnić się podczas odejścia na drugi krąg. Podczas tego manewru samolot przerywa lądowanie, nabiera wysokości i wykonuje kolejne podejście do lądowania.

Według Simple Flying błąd może spowodować częściowe wyłączenie autopilota. W rezultacie samolot może zboczyć z trajektorii, a piloci będą musieli przejść na sterowanie ręczne na krytycznym etapie lotu.

The Air Current podał, że po końcowym posiedzeniu rady ds. certyfikacji typu FAA doszła do wniosku, iż problem nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów. Według Simple Flying regulator wydał również niewiążący biuletyn informacyjny dotyczący zdatności do lotu SAIB, który pozwala certyfikować samolot przed usunięciem błędu.

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Stanowisko linii lotniczych

Kanadyjska WestJet, pierwszy klient MAX 10, poinformowała Boeing o problemie po locie testowym w listopadzie 2024 roku. Jak pisze Simple Flying, producent nie informował o nim innych klientów przez niemal dwa lata. Kilku zamawiających, według publikacji, oświadczyło Boeingowi, że może odmówić przyjęcia samolotów z oprogramowaniem zawierającym ten błąd.

Wersja oprogramowania U14 jest aktualizacją U13, stosowanej od pojawienia się 737 MAX w 2017 roku. United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines i Alaska Airlines poinformowały The Air Current, że preferują U13, uznając starszą wersję za mniej problematyczną.

Dostawy dla United Airlines

We wrześniu United Airlines poinformowały Simple Flying, że nie przyjmują nowych samolotów z zainstalowanym U14. Według publikacji oznacza to, że przewoźnik nie zgodzi się na dostawy MAX 10 i MAX 7 w takiej konfiguracji. Obecnie nowe warianty wykorzystują wyłącznie U14, podczas gdy MAX 8 i MAX 9 mogą działać zarówno z U14, jak i U13.

United Airlines ma 167 wiążących zamówień na MAX 10, co czyni je największym nabywcą tego modelu. Wcześniej dyrektor generalny firmy Scott Kirby oczekiwał pierwszych dostaw MAX 10 w 2027 roku, jednak poprawka dla U14, według Simple Flying, jest oczekiwana dopiero w 2028 roku.

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