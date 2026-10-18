尽管存在软件问题，美国联邦航空管理局（FAA）最快可能于下周认证新型波音737 MAX 10。据《耶路撒冷邮报》报道，该报援引行业媒体Simple Flying和The Air Current的消息。

复飞过程中出现故障

问题涉及飞行管理计算机（FMC）软件中的一项错误，该错误可能在复飞过程中出现。在这一机动过程中，飞机中止着陆、爬升并再次进近着陆。

据Simple Flying报道，该错误可能导致自动驾驶仪部分断开。因此，飞机可能偏离飞行轨迹，飞行员将不得不在飞行的关键阶段转为手动操控。

The Air Current报道称，在FAA型号认证委员会举行最终会议后，FAA得出结论认为，该问题不会对飞行安全构成风险。据Simple Flying报道，监管机构还发布了一份非强制性的适航信息公告SAIB，允许在修复该错误之前对飞机进行认证。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

航空公司的立场

MAX 10的启动客户、加拿大WestJet在2024年11月一次测试飞行后向波音通报了这一问题。Simple Flying写道，制造商近两年没有将此事告知其他买家。据该媒体消息，数名订购客户向波音表示，他们可能拒绝接收搭载含有这一故障软件的飞机。

U14软件版本是U13的更新版本，U13自737 MAX于2017年推出以来一直在使用。United Airlines、American Airlines、Southwest Airlines和Alaska Airlines向The Air Current表示，它们更倾向于U13，认为较旧版本的问题更少。

向United Airlines交付

United Airlines于9月向Simple Flying表示，不接收安装U14的新飞机。据该媒体报道，这意味着该航空公司不会同意接收采用这一配置的MAX 10和MAX 7。目前，新机型仅使用U14，而MAX 8和MAX 9既可使用U14，也可使用U13。

United Airlines拥有167架MAX 10的确定订单，使其成为该型号最大的买家。该公司首席执行官斯科特·柯比此前预计，首批MAX 10将在2027年交付，但据Simple Flying报道，U14的修复预计要到2028年才会完成。

关注我们在