Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может сертифицировать новый Boeing 737 MAX 10 уже на следующей неделе, несмотря на проблему с программным обеспечением. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на отраслевые издания Simple Flying и The Air Current.

Сбой при уходе на второй круг

Речь идет об ошибке в программном обеспечении компьютера управления полетом (FMC), которая может проявиться при уходе на второй круг. Во время этого маневра самолет прерывает посадку, набирает высоту и выполняет новый заход на посадку.

По данным Simple Flying, ошибка может вызвать частичное отключение автопилота. Из-за этого самолет может отклониться от траектории, а пилотам придется перейти на ручное управление на критическом этапе полета.

The Air Current сообщило, что после финального заседания совета FAA по сертификации типа ведомство пришло к выводу, что проблема не представляет риска для безопасности полетов. По данным Simple Flying, регулятор также выпустил необязательный информационный бюллетень по летной годности SAIB, позволяющий сертифицировать самолет до устранения ошибки.

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Позиция авиакомпаний

Стартовый заказчик MAX 10, канадская WestJet, сообщила Boeing о проблеме после испытательного полета в ноябре 2024 года. Как пишет Simple Flying, производитель не сообщал о ней другим покупателям почти два года. Несколько заказчиков, по информации издания, заявили Boeing, что могут отказаться принимать самолеты с программным обеспечением, содержащим этот сбой.

Версия программного обеспечения U14 является обновлением U13, которую применяли с появлением 737 MAX в 2017 году. United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines и Alaska Airlines сообщили The Air Current, что предпочитают U13, считая более старую версию менее проблемной.

Поставки для United Airlines

В сентябре United Airlines заявила Simple Flying, что не принимает новые самолеты с установленной U14. По данным издания, это означает, что перевозчик не согласится на поставки MAX 10 и MAX 7 в такой конфигурации. Сейчас новые модификации используют только U14, тогда как MAX 8 и MAX 9 могут работать и с U14, и с U13.

United Airlines имеет 167 твердых заказов на MAX 10, что делает ее крупнейшим покупателем этой модели. Ранее генеральный директор компании Скотт Кирби ожидал первые поставки MAX 10 в 2027 году, однако исправление U14, по данным Simple Flying, ожидается только в 2028 году.

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