В РФ признали сокращение числа желающих идти на войну против Украины

Власти российского Башкортостана официально признали сокращение числа жителей, готовых заключать контракты с Минобороны РФ для участия в войне против Украины. Это послужило основанием для сокращения бюджета на единовременные выплаты новобранцам с 13,6 млрд до 12,6 млрд рублей.

О сокращении числа желающих воевать говорится в пояснительной записке к проекту бюджета республики на 2027–2028 годы от 11 ноября. В документе отмечается, что финансирование выплат сокращается именно из-за снижения числа граждан, заключающих контракты с российским военным ведомством.

В то же время Башкортостан остается российским регионом с наибольшим количеством подтвержденных погибших в войне против Украины. По данным «Медиазоны», по состоянию на ноябрь 2026 года поименно установлены 11 990 погибших жителей республики. Это почти 0,3% её населения.

Башкортостан занял первое место по количеству подтвержденных потерь среди регионов РФ в сентябре 2024 года и удерживает его до сих пор. В июле 2026 года он стал первым регионом России, где число установленных погибших превысило 10 тысяч.

Ситуацию осложняют и финансовые проблемы республики. В частности, поступления от налога на прибыль сократились на 38%, а за первое полугодие 2026 года бюджет был выполнен с дефицитом в 17,1 млрд рублей — это почти 71% от запланированного на весь год показателя.

Из-за нехватки средств местные власти сокращают расходы на уличное освещение, в 20 раз уменьшили региональные выплаты семьям погибших военных, а также продали «Роснефти» оставшиеся акции компании «Башнефть». В августе глава Башкортостана Радий Хабиров признавал, что в условиях бюджетного дефицита власти вынуждены продавать имущество, поскольку привлекать займы на рынке дорого.

В Петербурге из-за бюджетного кризиса почти в девять раз снизили выплаты за вербовку на войну.

В России военную службу будут засчитывать в муниципальный стаж.